Tempera Goldrake e i 5 milioni di dischi | Cambiai la sigla perché guerrafondaia

Domani, nel Fantasticon Film Fest, la sezione cinema di Milan Games Week & Cartoomics, verrà trasmessa la prima puntata di Grendizer U, il reboot disu Rai1 il 6 gennaio. All’evento sarà presente Vince, autore delladel cartone animato originale, a cui verrà consegnato il Lifetime Achievement Award FFF per la sua carriera di compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra. Vince, come nasce la sua passione per la musica? "Dai miei genitori. Anche se facevano altri mestieri, l’amavano. Mio padre adorava l’opera, mia madre il ballo anni ‘30/’40. All’età di sei anni mi hanno mandato a lezione di pianoforte. Così se fosse andata male con la scuola, magari ci sarebbe stata la musica.". Lei è nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non avesse avuto successo nella musica, cosa avrebbe fatto? "Allora non è che si potesse scegliere.