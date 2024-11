Quifinanza.it - Stone Island: un libro per celebrare 40 anni di storia e innovazione

Leggi su Quifinanza.it

Quarant’dicondensati in un volume che è molto più di un semplice. “Revised & Updated”, pubblicato da Rizzoli, ripercorre l’incredibile evoluzione del brand fondato da Massimo Osti nel 1982. Dalla sperimentazione con i tessuti alla conquista del mondo della moda, il marchio è diventato un’icona trasversale, amata da cultori della terrace culture, appassionati di sport e artisti internazionali come gli Oasis, simbolo della scena musicale britpop. Il debutto dialla Milano Fashion Week dello scorso gennaio segna una nuova era sotto la guida del CEO Robert Triefus. Un percorso che non dimentica le sue radici, ma che guarda al futuro con la stessa audacia creativa che ha reso il brand un pioniere della moda contemporanea.Un atlante visivo perl’identità del brandIl, scritto da Eugene Rabkin e Carlo Rivetti, attuale presidente del marchio e anima del progetto, si presenta come un vero e proprio atlante illustrato di 344 pagine.