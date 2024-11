Rompipallone.it - Sinner squalificato, arriva la sentenza: il dado è tratto, tifosi gelati

Ultimo aggiornamento 23 Novembre 2024 22:24 di Giacomo AuriemmaBrutte notizie in casa. Il tennista sta trascinando l’Italia in Coppa Davis ma alcune dichiarazioni preoccupano i suoi. Per il secondo anno consecutivo l’Italia è in finale di Coppa Davis. Gli azzurri allenati da Filippo Volandri hanno battuto per 2 a 0 l’Australia, trascinati da Jannike Matteo Berrettini, vincitori meritatamente sugli avversari e bravi a non mettere mai in palla nessuno dei due, evitando cosi il pericoloso doppio ‘Aussie’.ha disputato un’annata da r*ecord e ha concluso il 2024 nettamente come numero uno. Una serie di vittorie straordinarie e Jannik sembra quasi imbattibile, gli avversari non sanno che fare e la reazione di De Minaur a fine match di oggi dice tutto. L’australiano sul match point dell’azzurro ha sbattuto la racchetta a terra ed è apparso infastidito da un Jannik che appare quasi indistruttibile.