Gaeta.it - Riconoscimento professionale per i palombari: un passo importante nella metalmeccanica

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I professionisti del settore subacqueo hanno ottenuto una storica vittoria sul fronte del. Per la prima volta, le categorie come operatore tecnico subacqueo e supervisore subacqueo sono state inserite nel contratto collettivo nazionale della. Questo traguardo arriva dopo tre anni di contrattazione, durante i quali i lavoratori hanno cercato di valorizzare la loro specificità e le competenze tecniche necessarie per svolgere quest’attività.Un settore spesso dimenticatoNato dalla necessità di tutelare i diritti di una categoria poco considerata, ilha messo in luce un microcosmo di occupati che opera in importanti realtà portuali. Secondo le stime sindacali, questo settore potrebbe coinvolgere fino a diecimila lavoratori.