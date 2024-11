.com - Promozione / Il Villa San Martino all’inglese sul S.Orso: 2-0

Leggi su .com

Uno due di Paoli (rigore) e di Tatò Francesco. Bella partita con i padroni di casa che si portano in zona play offVALLESINA, 23 novembre 2024 – Bellissima partita dei padroni di casa e tre punti veramente pesanti contro la compagine del S..Pronti via e subito Ascani è pericoloso. Ribatte il S.con Lucchetti da fuori con tiro potente ma non preciso. In seguito i rossoverdi imprimono il loro ritmo e sfiorano i goal con Ascani e Paoli. Al 20? occasione nitida da goal sui piedi di Bartolucci che non insacca e al 21? Tatò spizza di testa ma Fiorelli è bravo a deviare.Al 25? per atterramento in area dell’ottimo under Bartolucci l’arbitro decreta il calcio di rigore che Paoli trasforma in goal. Al 27? raddoppio delSancon Tato’ Francesco che in mezza rovesciata in mischia realizza.