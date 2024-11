Spazionapoli.it - Prima il Napoli, poi il Real Madrid: l’inaspettata verità sulla trattativa

Settimana pazza, con unasaltata improvvisamente e il clamoroso no aldi De Laurentiis: ecco che cosa successeSon trascorsi 15 anni, oramai è passato tutto in prescrizione. Ma forse è una ferita ancora aperta. E chissà come sarebbe andata se avesse accettato l’offerta del.Tra il club di De Laurentiis e la famiglia Pozzo c’è sempre stato un ottimo rapporto. Nel corso del tempo sono state portate avanti tante trattative, basti pensare all’affare Quagliarella o Inler, o ancora il passaggio in prestito all’Udinese di Duvan Zapata.E nel 2009, ben 15 anni fa, ilavrebbe potuto piazzare un doppio colpo clamoroso dal club bianconero, ma ci fu lo zampino della Juventus che fece saltare tutto. Ecco la confessione del giocatore che avrebbe voluto Roberto Donadoni.D’Agostino: “rifiutato, avevo accordo con la Juve”di cominciare la stagione 2009-10, il club azzurro era pronto ad investire per migliorare la rosa a disposizione di mister Donadoni.