Premi Alessandro Legora riceve il Tilancio Enterprise Award

Assegnati i riconoscimenti delo “”. L’obiettivo è valorizzare, oltre la cronaca quotidiana, imprenditori e professionisti del Sud che si sono distinti nel proprio settore di competenza per maggiore crescita, progetti etici, innovazione e ricerca ed hanno investito nel territorio favorendo progresso e sviluppo.Iati di questa prima edizione, al centro congressi dell’Interporto Campano a Nola, sono diversi.o Creatività e Fashionable Succes è stato conferito adche propone una moda che è un must del made in Italy, in meno di un decennio con il suo brand ha conquistato il mercato nazionale ed internazionale tenendo però i piedi ben saldi nella sua terra d’origine, che non ha mai abbandonato.Da giovane ma già affermato stilista, con l’occhio puntato sulla qualità, sull’innovazione e sulla grande attenzione per i dettagli, ossequio alla tradizione italiana continua a convincere con uno stile inimitabile la donna incarriera, la modaiola e tutte coloro che amano distinguersi per eleganza, raffinatezza e brio.