Polpette di mortadella con pistacchi | le dosi esatte per non sprecare latte

Leggi su Donnaup.it

di pane econ: buone così non le hai mai mangiate!Ogni donna che si rispetti conosce bene il valore del pane, mai sprecarlo, da qui nasce l’idea dellecon la. E così il pane raffermo si trasforma in un fantastico secondo, delizioso ed invitante, che convincerà tutti in famiglia, grandi e piccini. Una ricetta improvvisata con tutto quello che avevo in casa e per nonilho trovato il modo di non strizzare il pane ma di procedere direttamente all’impasto comprendendo anche il. Unico piccolo accorgimento il pane deve essere quello del giorno prima, cioè stantio e non duro e secco. Vedrete che in questo modo lerisulteranno morbidissime e gustose!Con questevedrete che andranno a ruba!Facili e velocissimi da realizzare, cuociono in un lampo e spariscono alla velocità della luce.