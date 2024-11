Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano alla Cup Of China e volano in finale

Leggi su Oasport.it

Missione compiuta. Charléne-Marcosalgono in cattedra, vincono la Cup Ofalle finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 didi. Gli azzurri si sono imposti con margine in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna itinerante in scena a Chongqing, conquistando la quarta vittoria complessiva e il quindicesimo podio consecutivo.Gli azzurri sono scesi sul ghiaccio con l’intento evidente di voler cancellare la free di Angers, terminata con troppe incertezze. Una volontà che si è manifestata soprattutto nella prima parte del programma, pressoché perfetta e con momenti di qualità enorme. La difficoltà meglio riuscita è senza dubbio il meraviglioso sollevamento stazionario combinato con rotazionale, premiato ovviamente con un livello 4 e valutato con un trionfo di GOE.