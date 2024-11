Ilrestodelcarlino.it - Muore in casa tra sacchi di spazzatura: "Il Comune faccia la disinfezione"

Una donna poco più che sessantenne, affetta da gravi patologie e risultata tra gli assistiti dei servizi sociali, è stata trovata priva di vita nei giorni scorsi nella sua abitazione, un condominio con dieci alloggi di via Moggi, a Correggio. Da alcuni giorni non la si vedeva uscire di. Il sospetto dei vicini è stato segnalato all’amministratore condominiale, Alessandra Giuliani, la quale ha provveduto alla richiesta di intervento delle autorità e dei soccorsi. La padrona diè stata rinvenuta senza vita, deceduta da almeno tre giorni, per "cause naturali". Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari con il personale medico, raggiungendo i vigili del fuoco chiamati ad aprire un varco per poter entrare nell’appartamento al piano terra, che era chiuso dall’interno. E’ stata pure forzata la porta, consentendo l’ingresso al personale sanitario.