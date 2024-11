Milan George Weah | Stasera tiferò Juventus | è la mia squadra del cuore e ci gioca Timothy

Leggi su Sportface.it

Juve. Perché è la miadele perché ci”. Lo ha dettoin un’intervista a Repubblica nel giorno di, una gara che non può essere banale per lui, ex rossonero e padre dell’attaccante bianconero. Sì, il Pallone d’oro 1995 sin da bambino tifava Juve: “Erano gli anni in cui Platiniva nella Juve e tanti bambini africani stravedevano per lui, me compreso. Adoravo come tirava le punizioni, i rigori e noi piccoli chevamo per strada cercavamo di imitare il suo modo di calciare. Ma quando partiva dal suo piede la palla girava, noi invece non ci riuscivamo mai. Platini è stato un modello, una leggenda e io non ho mai smesso di essere juventino”. Ilrimane però un pezzo di: “In rossonero ho vissuto cinque stagioni fantastiche.