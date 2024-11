Ilrestodelcarlino.it - Matilde Montanari in gara al ‘Tour Music Fest’

Cominciano domani le finali del TourFest – The EuropeanContest, uno degli eventiali europei per talenti emergenti più prestigiosi, ospitato per questa edizione dalla Repubblica di San Marino. Nato in Italia nel 2007, il TourFest ha visto esibirsi negli anni 180mila aspiranti cantanti eisti, tra cui artisti italiani ora di fama internazionale come Mahmood ed Ermal Meta, e quest’anno permetterà a 650 formazioni artistiche (selezionate tra più di 29.000 partecipanti) di sfidarsi davanti a una giuria formata dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, dal rapper Ensi, dalla produttrice discografica Kara DioGuardi, dalla vocal coach Paola Folli, dal dj Mazay e dall’insegnante di canto Annalù Giansante. Il contest si struttura nell’arco di 8 giorni con un programma ricco di masterclass tenute da esperti di vari settori del mondo dellaa ad ampio raggio (tra cui, ad esempio, l’avvocato Andrea Marco Ricci, che parlerà di diritto d’autore, e il preparatore vocale Francesco Rapaccioli), gratuite per i talenti in