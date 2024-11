Liberoquotidiano.it - Massiccio raid su Beirut: "Appena nominato, ucciso". Tam tam impazzito da Israele; chi c'è tra i 12 morti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si aggrava il bilancio delle vittime dei violenti attacchi notturni israeliani su, ora a 12e 23 feriti. Lo riferisce il responsabile del centro di protezione civile di Bachoura, Hassan Yassine. Secondo il ministero della Salute libanese, le vittime sarebbero invece 11 - e non più 4 - e i feriti 63, invece di una ventina, come riporta il quotidiano locale L'Orient Le Jour. Un edificio di otto piani è stato completamente distrutto dai violenti attacchi israeliani su Basta el-Faouqa. I media israeliani parlano di un attacco contro un alto funzionario di Hezbollah. Sarebbero stati il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, o uno dei comandanti del gruppo sciita, Talal Hamiya, gli obiettivi delattacco israeliano. Lo riferisce il Times of Israel, parlando di voci che circolano su "media in lingua ebraica e social media".