LIVE Italia-Australia Coppa Davis 2024 in DIRETTA | tocca a Berrettini nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirediin tv/streamingBuongiorno e bentrovati alladella seconda semifinale dell’edizionedella Final Eight di. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna),si affronteranno e sarà una rivincita rispetto a quanto accaduto l’anno scorso, quando le due squadra si incrociarono in finale. Furono gli azzurri a imporsi e si spera che vi sia una replica.Un confronto che potrebbe essere aperto da Matteo. Il tennista romano dovrebbe essere il n.2 del Bel Paese, scelto da Filippo Volandri. Le ottime indicazioni avute dopo la sfida contro l’Argentina a riguardo dell’azzurro, impiegato in doppio, potrebbero aver portato a questa scelta. Grandi motivazioni per Matteo e si spera che non vi siano problemi fisici che spesso l’hanno ostacolato.