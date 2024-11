Metropolitanmagazine.it - Le serie TV più attese della stagione 2024/2025

Dai sequel tanto attesi ai nuovi progetti originali: quali sono i titoli che faranno compagnia alle nostre serate? Dai ragazzini di Hawkins alla minaccia dello xenomorfo, dalle origini di IT al viaggio di Ellie e Joel, scopriamo insieme i titoli delleTV piùassolutamente da non perdere.LeTV piùin arrivo a dicembreIl 26 dicembre, su Netflix, arriva la secondapiù vista di sempre sulla piattaforma: Squid Game. Il giocatore 456 tornerà ad affrontare il misterioso gioco di sopravvivenza nel tentativo di compiere una vendetta. Il 5 dicembre, sempre su Netflix, esce Black Doves,thriller di spionaggio interpretata da Keira Knightley. Sempre il 5 dicembre ma su Prime Video, usciranno i nuovi episodisecondadi The Bad Guy, laitaliana con protagonista Luigi Lo Cascio nei panni di un ex magistrato che veste i panni da criminale per vendicarsi di un’ingiusta accusa subita.