Lortica.it - La strada dei Due Mari e Porta Nuova: un progetto tra storia e trasformazioni

Leggi su Lortica.it

Durante il dominio napoleonico, venne concepita un’infrastruttura ambiziosa: collegare i due, dal porto di Livorno fino alla Romagna e alle Marche. Uno dei primi tratti realizzati fu la via Anconetana, con la costruzione del Ponte Nuovo e del ponte sulla Parata. Tuttavia, le mura medicee di Arezzo non avevano un accesso diretto a questa, motivo per cui si progettò unapresso il Bastione di San Giusto. Questa prese il nome dalla chiesa di San Giustino, situata in fondo a Via Fontanella.Precedentemente, l’unico accesso orientale era garantito dalla vecchiamedievale di Colcitrone, nota anche comeCrucifera. Dopo la caduta di Napoleone nel 1814, i lavori furono interrotti ma ripresero nel 1815 e si conclusero nel 1816 con l’inaugurazione di, ribattezzata ancheFerdinanda in onore del Granduca Ferdinando III di Lorena.