Calciomercato.it - La mazzata prima di Verona-Inter: rientra direttamente nel 2025

Leggi su Calciomercato.it

L’Hellas ospita i campioni d’Italia nel match di campionato al Bentegodi: assenza pesante e lungo stop per infortunioL’anticipo traaprirà al Bentegodi la tredicesima giornata del campionato di Serie A dopo la sosta dedicata alle nazionali. Zanetti e Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itPotrebbero esserci diverse sorprese nello scacchiere nerazzurro, con Simone Inzaghi pronto a rilanciare dopo 18 mesi dal primo minuto Joaquin Correa, che per il momento ha giocato solo qualche spezzone di gara dopo il ritorno in estate dal Marsiglia. L’in estate non è riuscita a piazzare l’esubero argentino, rimasto così a Milano e che adesso potrebbe avere una chance per tornare protagonista in nerazzurro. Il ‘Tucu’ è stato provato alla vigilia ad Appiano Gentile nel tandem con Thuram e Inzaghi prenderà una decisione solo a ridosso del match del Bentegodi in merito al ballottaggio con Arnautovic, vista la sicura assenza di Lautaro Martinez.