Il sindaco di sinistra aggredito in casa: "Ho urlato a mia figlia di prendere il fucile, avrei sparato ai ladri"

Fosse stato di centrodestra probabilmente l’avrebbero tacciato di pulsioni da “pistolero”. Per sua fortuna è undie dal Pd gli è arrivata la solidarietà. Giusta, perché l’episodio di cui è stato vittima Alessandro Di Sandro, medico e primo cittadino renziano di Castelvenere, in provincia di Benevento, è di quelli buoni per popolare gli incubi di qualsiasi cittadino: un paio di notte fa, quattro malviventi incappucciati hanno tentato di introdursi insua, una villetta nella quale oltre a lui c’erano la moglie e una delle figlie. Dopo una colluttazione con due dei, Di Sandro è riuscito a metterli in fuga urlando alladiil. “Se in quei momenticontro i malviventi? Certamente sì“, ha detto, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa.