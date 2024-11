Oasport.it - Frederic Vasseur soddisfatto: “Siamo in una buona posizione per attaccare in gara”

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito della città del “peccato e del gioco”, la pole-position è andata alla Mercedes del britannico George Russel, capace di precedere la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e l’Alpine del francese Pierre Gasly. L’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc ha concluso in quartail time-attack, mettendosi alle spalle i duellanti per il titolo, Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Ottava e decima piazza per l’australiano Oscar Piastri (McLaren) e per il britannico Lewis Hamilton (Mercedes).Un riscontro che, nell’ottica del titolo costruttori, può soddisfare la scuderia di Maranello, considerando quanto fatto da Norris e Piastri, ma è chiaro che l’obiettivo sarà quello di vincere.