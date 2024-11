Tg24.sky.it - Dalle elezioni regionali a X Factor, quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ

A poco più di un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, è stata presentata la Fondazione intitolata alla studentessa 22enne. In quell’occasione un ministro italiano ha detto che “il patriarcato non esiste e che l’incremento delle violenze sessuali contro le donne è legato all’immigrazione illegale”. Un’affermazione non condivisa da Gino Cecchettin, che ha commentato: “Diciamo che ci sono dei valori condivisi e altri sui quali dovremo confrontarci, ecco". Procedono lein Italia. Gli ultimi chiamati alle urne sono stati i cittadini umbri. Veniamo alla politica estera, con la Corte penale internazionale che ha emesso un mandato d’arresto per un leader mondiale. Intanto l’Unione europea sta negoziando con il Mercosur un trattato di libero scambio da 25 anni. La questione è aperta dal 1999 ed è tornata al centro del dibattito al G20 di Rio de Janeiro, con la Francia da una parte e Spagna e Germania in posizione diametralmente opposta.