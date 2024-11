Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: SPAREGGI, ELIMINAZIONI E IL PASO DOBLE DI ALBERTO MATANO

con letorna sabato 23 novembre alle 20.35 su Rai1 con una nuova puntata ricca di sorprese e novità. Giunto al nono appuntamento, lo show di Milly Carlucci si avvicina alla finale.IN PISTAIl dance show campione d’ascolti del sabato sera prosegue la corsa per conquistare la vittoria con sfide e prove da superare sempre più difficili. Scende in pista, nello spazio dedicato al Ballerino per una notte il giornalista conduttore della “Vita in Diretta”.“Il principe del tesoretto” solitamente seduto a bordo pista, si cimenterà nell’esecuzione di uncon i ballerini Pasquale La Rocca e Giada Lini. La coreografia richiama la trama del nuovo libro di“Vitamia”, sul vero amore che sfugge ogni etichetta.O A TRETornando alla gara, lo scorso sabato 16 novembre, la puntata è stata vinta da Federica Nargi e Luca Favilla (50 punti).