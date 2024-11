Gaeta.it - Alessia Zuso ritrovata a Ivrea: la comunità respira dopo ore di ansia e paura

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La giovanissima, diciannovenne di Novara, è stata rintracciata nella serata di oggi alla stazione diore di angoscia che avevano colpito la sua famiglia e l’intera. Visibilmente scossa ma in buone condizioni di salute, la giovane ha messo fine a un incubo iniziato il giorno precedente, quando il suo mancato rientro a casa aveva allarmato tutti. A seguito di un’incessante mobilitazione delle forze dell’ordine e della solidarietà dei cittadini, la storia si è conclusa con un risvolto positivo.La segnalazione e l’inizio delle ricercheTutto ha avuto inizio martedì scorso., come ogni giorno, sarebbe dovuta tornare a casa ma non si è presentata. La sua auto è stata rinvenuta abbandonata nelle vicinanze di un laghetto, creando un clima di forte preoccupazione.