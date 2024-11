Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli alla Beko: "Offensivo cancellare così 50 anni di storia, ora serve il dialogo"

E’ durato oltre un’ora, ieri mattina, l’incontro tra il governatore, Francesco, il sindaco Domenico Sacconi e i lavoratori della, riuniti in assemblea all’interno dello stabilimento per il quale è stata annunciata la chiusura entro il 2025. Resta fuori la stampa: "Sono disposizioni superiori" diconoreception, mentre si sente lo sferragliare del cancello che si chiude. Uscendo,dice che "sì, è stato utile questo incontro, e importante innanzitutto per dare informazioni di cui siamo a conoscenza, e poi per stabilire una strategia di difesa e di proposte. Abbiamo voluto questo incontro perché siamo preoccupati perché il destino di questo stabilimento insiste in un territorio che non ha capacità di riassorbire in maniera minima l’occupazione, che risente delle conseguenze del sisma, dove ci sono investimenti miliardari per la ricostruzione pubblica e privata, per il quale sono state messe in campo importanti strategie per rigenerare investimenti.