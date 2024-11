Movieplayer.it - Wandavision, la showrunner conferma: "I Marvel Studios hanno cancellato il decimo episodio della serie"

Leggi su Movieplayer.it

Jac Schaeffer,die Agatha All Along, spiega perché lahailDisney+. Forse ricorderete che già nel 2021 erano circolate voci su unsegreto di. Alla fine non c'è stato nulla di concreto e i fandovuto aspettare Doctor Strange nel MultiversoFollia per vedere come sarebbe proseguita la storiaStrega Scarlatta. Il sequel non è piaciuto alla maggior parte dei fan, soprattutto perché ha ritratto Wanda Maximoff come un villain, prima di ucciderla brutalmente (anche se ci aspettiamo di rivederla presto). Se Jac Schaeffer,di, fosse stata coinvolta nel sequel di Doctor Strange, probabilmente avremmo avuto un arco narrativo molto più solido per .