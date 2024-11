Tg24.sky.it - Violenza sulle donne, la gelosia è una forma d'amore per il 30% dei giovani: i dati

Il 30% deicrede che lasia una dimostrazione d', percentuale che sale al 45% tra i 14-15enni, mentre il 19% considera la geolocalizzazione accettabile. Sono alcuniallarmanti emersi dalla ricerca "Voci per Relazioni Libere", condotta da Differenza Donna tra ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni. Secondo l'indagine il 39% dice di aver subito, con picchi tra le persone non binarie (55%) e le ragazze (43%). I responsabili delle violenze sono nell' 87% conoscenti, nel 30% familiari, nel 29,5% amici, nel 27,2% partner o ex partner. Solo l' 1% dei ragazzi si rivolge ai Centri Anti; il 25% non parla con nessuno.