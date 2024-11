Inter-news.it - Verona-Inter, toto-regia: un posto per 3! Il favorito di Inzaghi – CdS

Leggi su Inter-news.it

Vigilia die Simoneè alle prese con un dubbio in. Tre giocatori si giocano la maglia dal primo minuto e ad oggi uno sembra leggermente.DUBBIO – Domani si parte. La Serie A ritorna in campo e la prima squadra a scendere in campo sarà proprio l’, che se la vedrà contro ilal Bentegodi. I nerazzurri vanno a caccia del successo, dopo il pari prima della sosta con il Napoli. Un successo che garantirebbe almeno momentaneamente il primato in classifica. Simoneè alle prese con un dubbio in. Hakan Calhanoglu ieri ha fatto gli esami, che fortunatamente hanno escluso lesioni. Oggi farà il provino decisivo per capire se sarà o meno della partita. Dunque, anche lui, potrebbe rientrare comunque tra gli indiziati per scendere in campo dall’inizio in