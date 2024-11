Puntomagazine.it - Università, Silvestro (FI): Ferma Condanna per Immagini Violente a Federico II

Leggi su Puntomagazine.it

Il Rettore esprime sconcerto e indignazione per il materiale disturbante diffuso durante una conferenza all’ateneo di Napoli“all’azione simbolica compiuta presso il Rettorato dell’II di Napoli, un gesto che utilizzae cariche di odio per esprimere dissenso politico. Il confronto democratico, soprattutto in ambito universitario, deve basarsi sul dialogo civile e sul rispetto delle istituzioni, mai sulla provocazione o sull’uso di simboli divisivi. Esprimo solidarietà alla Presidente Giorgia Meloni, alla Ministra Anna Maria Bernini e al Ministro Giuseppe Valditara, vittime di una campagna che strumentalizza questioni delicate come il conflitto israelo-palestinese per colpire rappresentanti istituzionali. Rivolgo un appello ai collettivi studenteschi e a tutti coloro che desiderano esprimere il proprio punto di vista: il confronto costruttivo è possibile solo attraverso il rispetto reciproco e non attraverso gesti intimidatori che alimentano sterili tensioni”.