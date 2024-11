Ilprimatonazionale.it - Telepass: ecco gli aumenti sui costi del telepedaggio autostradale

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 22 nov – Dal 1° luglio 2024,ha introdotto significativitariffari sui suoi piani die servizi accessori, impattando notevolmente suimensili degli automobilisti. Tradei pedaggi autostradali e rincari sul, mettersi in autostrada non è mai stato così costoso.Glie le alternativeDopo glidei pedaggi autostradali in vigore da gennaio, ora sono scattati anche i nuovi rincari del. Dal 1° luglio 2024, infatti, il canone“base” (exFamily) è passato da 1,83 a 3,90 euro al mese: un aumento di oltre il 113%. Dietro questic’è quello che la società definisce un “nuovo posizionamento sul mercato consumer” e che le consentirebbe di diventare “il principale operatore di mobilità integrata”.