Formiche.net - Stati generali dell’ambiente. La nuova ecologia secondo FdI

Leggi su Formiche.net

Mettersi alle spalle l’ideologia green della sinistra europea e provare a disegnare un quadro in cui far convivere unacertamente pragmatica, ma che non impedisce di sognare. Questa la traccia emersa daglie dell’Energia, a cura dei gruppi di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, in collaborazione con il gruppo Ecr al Parlamento europeo. Un’occasione per ragionare a più cervelli sulle prospettive (non nel lunghissimo periodo) energetiche alla luce di due elementi: la destra governa in Italia e, anche in Europa, può esprimere posizioni di un certo peso. Per cui si rende imprescindibile, come sollecitato da varie categorie produttive, imboccare una strada diversa che risolva i dossier aperti.La missioneHa parlato di missione Nicola Procaccini, copresidente di Ecr Group e responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia di FdI, quando ha messo l’accento su un elemento: il concetto green supportato dalla sinistra europea ha prodotto negli ultimi anni una serie di danni, per cui è giunto il momento di lavorare per un cambio di tendenza e immaginare una visione realista, pragmatica ma anche appassionata