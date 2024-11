Romadailynews.it - Roma: bambina di 11 anni investita da un bus al Nomentano

L’incidente in via Asmara, la giovane è ricoverata in gravi condizioni, 22 novembre – Unadi 11è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio dopo essere statada un autobus in via Asmara, nel quartieredella Capitale. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, all’altezza del civico 54.Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Parioli della Polizia Locale diCapitale e i sanitari del 118. Dopo i primi soccorsi, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità, che stanno lavorando per chiarire le responsabilità e comprendere come sia avvenuto l’impatto.