Roma arrestato 42enne accusato di rapine in due farmacie

Il rapinatore, attivo in via delle Vigne e via Portuense, è stato individuato e portato a Regina Coeli, 22 novembre – Gli agenti di polizia del distrettoSan Paolo hanno, su ordine del gip del tribunale di, un italiano di 42 annidi rapina e tentata rapina ai danni di duedella Capitale.I fatti si sono verificati lo scorso 18 giugno. Nel primo episodio, l’uomo è entrato in una farmacia di via delle Vigne e, minacciando le dipendenti, si è fatto consegnare l’incasso di 500 euro. Poco dopo, ha tentato una seconda rapina in una farmacia di via Portuense, ma in questo caso non è riuscito a portare via nulla a causa della presenza di una cassa automatica.Dopo mesi di indagini, gli investigatori hanno raccolto elementi sufficienti per identificare il sospetto, che questa mattina è statoe trasferito presso il carcere di Regina Coeli.