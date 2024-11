Unlimitednews.it - Professioni sanitarie Milano “Mototerapia è solo attività complementare”

(ITALPRESS) – E’ stata approvata lo scorso 20 novembre in Senato la proposta di riconoscimento dellacome terapia. La pratica, ideata dal campione di motocross Vanni Oddera, prevede il coinvolgimento dei pazienti inludiche con l’uso di moto elettriche, che allevierebbero le difficoltà legate all’ospedalizzazione per i bambini o altre categorie fragili. Dal commento del Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, si apprende che tale ‘terapià contribuirebbe a “garantire quella dimensione umanizzata e più dignitosa della cura e . l’unicità della persona a partire dalle sue emozioni e dal suo diritto di essere felice, anche in contesti ospedalieri”. Replica l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delleTecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio.