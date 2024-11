Perché lei è lì Gremols è già la star di Sanremo Giovani | chi è la cantante

Leggi su Caffeinamagazine.it

Grelmos ha fatto parlare di sé conquistandoin un battito di ciglia e dividendo il pubblico. La giovane artista, che con il singolo Flashback ha mostrato il suo talento urban, ha superato il turno del contest che la porta a un passo dal palco dell’Ariston per l’edizione 2025 del Festival di. Con un seguito impressionante sui social – oltre un milione di follower su Instagram e più di due milioni su TikTok – Grelmos è già unadel web, ma il suo successo non è stato accolto da tutti senza riserve.Molti infatti hanno sollevato dubbi sulla scelta della giuria, accusandola di aver premiato l’artista più per la sua popolarità sui social che per il suo talento musicale. Grelmos ha superato, tra gli altri, laRea, ex concorrente di Amici 2021, che si è esibita con il brano Cielo aperto.