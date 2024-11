Oasport.it - Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo in scia del podio dopo lo short alla Cup Of China

Tre pattinatori sopra quota 90 e unindel. Va in archivio un interessanteprogram maschile all’Hauxi Cultural and Sports Center di Chongqing, venue che ospita questo fine settimana la Cup Of, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diil segmento breve è il nipponico Shun Sato a guidare le operazioni, mentre il gioiellino della Nazionale azzurra ha centrato il quinto posto.Discreta la prova di, il quale ha pagato dazio nell’esecuzione del quadruplo loop, corto di rotazione e sporcato da un atterraggio difficile. Bene invece il resto degli elementi di salto, a partire dcombinazione triplo lutz/triplo toeloop e dal triplo axel, collocato in zona bonus.Perdendo qualcosa in termini di punti anche nella trottola con cambio di piede in posizione camel l’allievo seguito dal padre Valter si è dovuto accontentare di 84.