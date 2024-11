Quotidiano.net - Novara, incidente frontale tra due auto: muore bambino di 8 anni, grave il fratellino di quattro

, 22 novembre 2024 - Undi 8ha perso la vita in un terribiletra dueavvenuto nel pomeriggio di oggi a Oleggio, in provincia di, nei pressi del cimitero.ildi 4, portato in ospedale ain codice rosso. Ferita anche la nonna dei due bambini, che era alla guida. La donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di Borgomanero. Meno gravi le due persone a bordo dell'altra. Per dinamiche ancora da chiarire le duesi sono scontrate frontalmente. La nonna con i due nipotini hanno avuto la peggio rimanendo incastrati tra le lamiere nell'abitacolo dell'. I tre sono stati estratti dai vigili del fuoco giunti sul posto. Il piccolo di 8è deceduto appena arrivato in ospedale.