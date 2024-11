Thesocialpost.it - Novara, esce per andare a prendere il treno e scompare: si cerca Alessia, 19 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Si stannondo notizie sulla 19enne, scomparsa questa mattina, 22 novembre, a. La giovane sarebbe uscita da casa nei pressi del canile del Gazzurlo, vicino al torrente Agogna, dove è stata rinvenuta la sua auto. Da alcune ore, gli appelli sui social media per trovarla stanno mobilitando gli utenti.Leggi anche: “Solo un raffreddore”. Invece è un batterio “mangia-carne”: l’agghiacciante scopertaSecondo quanto riportato sui social,è stata vista intorno alle 7 in via Del Gazzurlo e si sarebbe allontanata nel giro di quindici minuti. Da quel momento, il suo cellulare risulta spento. Qualsiasi informazione utile dovrebbe essere segnalata al comando provinciale dei carabinieri o alla questura di.Al momento della sua scomparsa,indossava scarpe beige, pantaloni bianchi, una felpa nera e una giacca verde, ed era in possesso di uno zaino scuro.