Norris | Nemmeno Verstappen avrebbe vinto il mondiale se avesse guidato la McLaren

Lando, pilota della, ha ormai detto addio alpiloti. La sua battaglia in F1 contro la Red Bull di Maxè finita sotto la pioggia battente del Brasile. A San Paolo capolavoro di Max che dalla 17° posizione arriva primo. Per laè stata una gara nerissima:e Piastri solamente sesto e ottavo. L’inglese è stato protagonista di una serie di clamorosi errori in pista.La matematica ancora non condanna il britannico, ma come lui stesso confessa in una intervista al Telegraph, è piuttosto difficile recuperare 62 punti in tre gare. Quando gli viene chiesto di riassumere la sua stagione in tre parole, Landoci pensa a lungo prima di decidere una risposta. «Abbastanza bene, dannatamente bene». Poi ci pensa un’altra volta e declassa «buono» a «decente».