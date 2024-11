Nations League Nagelsmann | L’Italia ha ritrovato la sua vecchia forza

Leggi su Sportface.it

Sarà Italia-Germania nei quarti di finale di. Una doppia sfida certamente intrigante sia per Spalletti che per il suo avversario. “Non vedo l’ora. Loro sono un grande avversario che, come noi, hala suagioca un calcio molto offensivo e aggressivo. Giochiamo contro l’avversario più solido che potevamo pescare ma è positivo per la nostra crescita, vogliamo competere con le squadre migliori. E se ci qualificheremo per le semifinali ci attenderà un’altra partita emozionante, che sia contro la Danimarca o il Portogallo”. Così il tecico della Nazionale tedesca ha commentato il sorteggio odierno.: “hala sua” SportFace.