Mondiale per Club | ecco quanto incasserebbe l’Inter solo per partecipare

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Times ha parlato di 600 milioni di euro da ripartire tra le 32 squadre partecipanti.la cifra che.Ilperdella FIFA, in programma a giugno negli Stati Uniti, comincia a delinearsi anche sotto l’aspetto del montepremi, una questione che ha destato preoccupazioni tra ipartecipanti. Finora, infatti, non erano emerse certezze sulle cifre destinate alle squadre per prendere parte al torneo promosso dal presidente Gianni Infantino.Secondoriportato dal The Times, le prime stime parlano di un premio di partecipazione complessivo di circa 600 milioni di euro, da suddividere equamente tra le 32 squadre qualificate.per: incasso da 19 milioni di euroPer Inter e Juventus, ciò significherebbe un incasso di circa 19 milioni di europer l’accesso alla competizione.