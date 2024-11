Lapresse.it - Milano, polemiche per filosofo Caffo a evento su Cecchettin: ritira la partecipazione

“Hoto oggi stesso la miaa ‘Più libri più liberi’ 2024 e ringraziato Chiara Valerio e Cortina Editore per il gentile invito”. Con questo messaggio sui suoi social ile scrittore Leonardoha annunciato che non parteciperà alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, in programma Roma dal 4 all’8 dicembre e che la stessa organizzatrice Chiara Valerio aveva annunciato essere dedicata alla memoria di Giulia, la 22enne uccisa lo scorso 11 novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta.“Loro non hanno nessuna colpa: rispettatele, se potete – prosegue il messaggio -. Se la mia sola presenza rovina una fiera così importante, per la cultura italiana e dedicata a un così alto ideale, credo sia necessario come intellettuale fare un passo indietro. Chiedo scusa a tutte coloro a cui ho arrecato fastidio e spero un giorno di poter tornare a fare cultura insieme in un modo libero e rispettoso, augurandomi un giusto corso delle cose”.