Maduro annuncia una nuova fase nei rapporti con l'Iran

Così diversi ma comunque così legati. Da anni, ipolitici, commerciali, economici e di difesa trae il Venezuela si stanno rafforzando, nonostante le differenze culturali e storiche tra i due Paesi. E il futuro prevede un aumento delle relazioni tra Caracas e Teheran, cometo ieri dal leader del regime venezuelano, Nicolás.Il presidente socialista ha affermato che il suo governo sta aprendo unanella “potente alleanza” con, dopo la firma di nuovi accordi. Ad unirli, più di tutto, è un nemico comune: gli Stati Uniti.“Dal Venezuela e daldiciamo no all’egemonia, no all’imperialismo, no al colonialismo”, ha aggiunto, facendo riferimento alle sanzioni internazionali imposte dal governo americano. “Questa decima commissione mista apre un nuovo capitolo, unatappa integrale, potente, con una mappa di cooperazione”, ha dichiaratoalla fine del vertice della commissione mista di alto livello Iran-Venezuela.