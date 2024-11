Oasport.it - LIVE Struff-Griekspoor 7-6, 5-4, Germania-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: il tedesco ha avuto la chance, si riproporrà?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Niente, volaal servizio. Altro dritto vincente.40-15 Ace (7°) scoraggiante!30-15 Risposta vincente di dritto.30-0 Profondissimo il dritto dopo il servizio di.Seconda15-0 Slice vincente, una garanzia!Game che poteva dare l’uno pari alla.4-4 Miracolo di! Recupero in slice che diventa una smorzata, poi passa con il dritto.A-40 Con l’errore di rovescio. Palla del 4-4, la prima.40-40 Servizio vincente alla “T”.40-A Incredibile nastro del, poi lobba sulla riga. Palla break, la seconda!seconda40-40 Viene avanti alla regola con lo slice, la volèe di rovescio è però in rete. Che momento!SECONDA!40-A Largooo il dritto in cross di!! Palla break che è un macigno.4-3 Servizio vincente al corpo.