Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: 18-25, dominio Imoco al Forum di Assago!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-25 SECONDO SETaldi.18-24 Zhu sfrutta al massimo la free ball!18-23 Kurtagic sbaglia al servizio.18-22 Molto brava Kurtagic con l’attacco centrale.17-22 Gabi è una sentenza.17-21 Molto brava Orro di seconda.16-20 Gabi non trova il pallonetto fintato.15-20 Bella parallela di Cazaute.14-20 Attacco molto veloce di Chirichella.14-19 Gran pallone di Egonu!13-19 Pass di Chirichella che ora va sul velluto!13-18 Bellissimo pallonetto di Chirichella.13-16 Alessia Orro non riesce a difendere su Haak.13-15 Haak trova il tocco del muro!13-14 Ancora Zhu che si fa valere nei pressi della rete.13-13 Zhu gioca con il muro di Egonu e Danesi.13-12 Stavolta a sbagliare è Fahr in attacco.12-12 Altro errore al servizio di Alessia Orro.