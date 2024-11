Gaeta.it - L’equilibrio del microbioma seminale: nuova luce sull’infertilità maschile

Facebook WhatsAppTwitter Un’analisi recente condotta da esperti di diverse università, tra cui quella di Napoli, ha rivelato l’impatto significativo di alcuni ceppi batterici nel liquidosulla fertilità. La presenza eccessiva di specie come Pseudomonas, Prevotella e Lattobacilli sembra influenzare negativamente la concentrazione degli spermatozoi, generando un micro-ambiente infiammatorio. Questi risultati emergono da due importanti review pubblicate su riviste scientifiche rispettabili che consolidano le conoscenze attuali sull’argomento e pongono domande cruciali sui fenomeni di infertilità di coppia.I risultati delle ricercheSecondo le ricerche condotte dai ricercatori dell’Università di Napoli ‘Federico II’ e colleghi brasiliani e danesi, l’aumento di ceppi di Prevotella e Pseudomonas, così come dell’incremento di Lactobacillus iners, rappresenta un fattore di rischio significativo per la riduzione della concentrazione spermatica.