L’Ama travolge i Vigili del fuoco

DELMARCONI 0 AMA SAN MARTINO 3 (18-25 20-25 13-25)DELMARCONI: Bonante, Pavesi 6, Piccinini 6, Magnani 8, Corbetti 7, Cavazzoli 7, Giovannelli (L), Gianferrari (L), Nsia 2, Viola, Ronzoni, Tamagnini. All. Panciroli, vice Bassoli. AMA SAN MARTINO: Cassandra 4, Santini7, Ghelfi 20, Cordani 12, Righi 11, Quartarone 3, Bonfiglioli (L), Gozzi 1, Barbieri 3, Folloni, Fregni, Ghilotti. All. Levoni, vice Bassoli. Note: spettatori 250 circa. Durata set 26’, 26’, 23’, tot. 1h 22’.: ace 0, service error 4, ricezione 62%, attacco 29%, muri 7. Ama: ace 7, service error 9, ricezione 72%, attacco 40%, muri 13. Non c’è stata storia:San Martino si è imposta in soli tre set aidel, nel derby (foto) del settimo turno di Serie B di volley maschile disputato al PalaCanossa, di fronte a una buona cornice di pubblico.