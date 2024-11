Gossipnews.tv - La Talpa, Chiusura Anticipata: La Forte Decisione Mediaset!

chiude in anticipo il reality Ladopo ascolti deludenti. Ecco cosa è andato storto e perché il pubblico non ha apprezzato!La, uno dei programmi più attesi del palinsesto, si sta trasformando in un vero fallimento. Nonostante i tentativi della rete di celebrare il presunto successo attraverso i numeri dello streaming, gli ascolti televisivi raccontano una storia ben diversa. Secondo Dagospia,avrebbe già deciso di chiudere il reality in anticipo, accorpando le puntate mancanti e anticipando la finale.Le cifre parlano chiaro: dalla prima puntata con 2,2 milioni di telespettatori e il 14% di share, il programma è sceso vertiginosamente. Già alla seconda settimana si registrava un calo importante, ma è con il terzo episodio che si è toccato il fondo: poco più di 1,5 milioni di spettatori e un misero 10,5% di share.