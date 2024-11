Lettera43.it - La Spagna ha inflitto multe per 179 milioni a cinque compagnie aeree low cost

Leggi su Lettera43.it

Lahalowper un totale di quasi 179di euro. Le sanzioni, comminate nello specifico dal ministero del Consumo, sono volte a punire «pratiche abusive» come quella di far pagare un supplemento per un bagaglio a mano o per la prenotazione di un posto vicino al proprio per minori o persone non autosufficienti. Lemultate sono Ryanair (sanzione di oltre 107di euro), Vueling (39,2), Easyjet (29), Norwegian (1,6) e Volotea (quasi 1,12). Il governo ha precisato che leimposte sono passibili di ricorso presso il tribunale dell’Audiencia Nacional entro due mesi. Ryanair, in una nota, ha già annunciato che lo presenterà. «Questeillegali e infondate, inventate dal ministero del Consumo spagnolo per motivi politici, violano chiaramente la legislazione europea», ha dichiarato l’amministratore delegato Michael O’Leary.