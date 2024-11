Sport.quotidiano.net - Juve, parla Motta: “Pronti a fare una grande partita. Vlahovic? Abbiamo parlato”

Torino, 22 novembre 2024 –a Milano senza Dusan. La conferma è arrivata direttamente da Thiago. L’attaccante serbo, pur non avendo lesioni muscolari, sarà preservato a San Siro e si proverà a recuperarlo per la Champions, in unache non avrà nemmeno Nicol Gonzalez e Douglas Luiz. E’ ancora emergenza per Thiago che dovrà inventarsi qualcuno nel ruolo di centravanti stante la lunga assenza pure di Arek Milik. Poi il confronto interno con Dusan dopo le parole spese nel ritiro della nazionale: allasi va tutti assieme in una unica direzione.: “” Emergenza, certo, ma guai a tramutarla in un alibi. Thiagonon ha dubbi, i suoi sonouna. Le difficoltà di formazione sono evidenti, manca il centravanti, mancano due difensori, manca anche un mediano di qualità come Douglas Luiz, ma lasi è preparata bene e si farà trovare pronta contro il Milan di Fonseca.