Josh Brolin dice che "smetterà di recitare" se Denis Villeneuve non sarà candidato all'Oscar come miglior regista

Leggi su Cinefilos.it

che “di” senonNonostante il primo film di Dune abbia ottenuto una nominationfilm agli Oscar del 2022,non è stato nominato. Comprensibilmente, questo non è piaciuto a molte persone, compresa la star, che ha interpretato il fedele maestro di guerra Atreides Gurney Halleck in entrambi i film, si è espresso a gran voce sul fatto chesia stato trascurato la prima volta, ed è ancora più convinto che ildebba essere riconosciuto dall’Academy per il suo lavoro sul recente sequel Dune: Parte Due.“Se quest’anno non viene nominato, smetterò di”, ha dichiaratoa Variety. “È stato un filme del primo.