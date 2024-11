Io me ne vado Stefano De Martino furioso | il gesto mai visto prima ad Affari Tuoi poi esce dallo studio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’altra partita dima per niente fortunata. Giovedì 21 novembreDeha dato il benvenuto accanto a sé a Robertino dalla Toscana. Di professione autista di camion, ha sfidato la fortuna insieme a sua moglie Stefania. I due sono sposati da 20 anni e hanno un figlio.Dopo il primo pacco con dentro 100 euro, la partita di Robertino si è fatta sempre più difficile. Già il secondo, difatti, gli ha impedito di puntare ai 300mila euro. Ma non è finita qui perché uno dopo l’altro se ne vanno anche i pacchi da 100mila e 200mila. Insomma, il concorrente è partito malissimo.Leggi anche: “Ma cosa ca**o c’entra”. Paolo Del Debbio senza freni in diretta con la parlamentaremaidiDe: “Io me ne”E la regia del programma di Rai 1 mette il dito nella piaga: ironizza sulla partita sfortunata di Robertino mettendo la canzone di Claudio Baglioni “Io me ne andrei”.